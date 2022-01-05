Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко

Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко

Александр Панько
05.01.22 16:20
116
Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко

Главное: В Казахстане митингующие выдвинули властям новые требования. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать жестко.

Детали: Казахстанские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.

Чего хотят протестующие от властей Казахстана:

— Немедленное освобождение всех политических заключенных.

— Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.

— Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.

— Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.

— Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.

— Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.

— Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко. Об этом шла речь в обращении лидера страны.

Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности.

«С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жестко. Чтобы ни было, я буду находиться в столице», — заявил он.

В тему: В Казахстане проходят, поддерживаемые проамериканскими силами, массовые акции протеста. Правительство подало в отставку, но это не остановили протестующих.

В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации.

По всему Казахстану отключили интернет.

Украинцев призвали не посещать Казахстан.

Тэги: Казахстан, мир, протесты, акция протеста, требования, Касым-Жомарт Токаев, протестующие

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Протесты в Казахстане: прогноз на 5 января
05.01.22 10:09

Протесты в Казахстане: прогноз на 5 января

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
05.01.22 14:56

По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
05.01.22 14:55

На Кировоградщине УПЦ проводит к Рождеству сбор подарков для особенных детей
05.01.22 14:35

Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу
05.01.22 14:19

Препаратов для ревакцинации от коронавируса в Украине хватит всем
05.01.22 13:57

В Украине рухнула очередная новогодняя елка
05.01.22 13:30

В мире установлен новый суточный рекорд по приросту коронавируса
05.01.22 13:03

Украинцев призвали не посещать Казахстан
05.01.22 12:47

Появление Омикрона – начало конца пандемии, – вирусолог
05.01.22 14:56

По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
05.01.22 13:30

В мире установлен новый суточный рекорд по приросту коронавируса
05.01.22 12:02

В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
05.01.22 09:57

Коронавирус в Украине: 4 571 заболевший и 273 погибших
05.01.22 09:51

В Украине заработала новая система школьного питания
05.01.22 09:44

Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
05.01.22 09:25

В Украине стартует регистрация на пробное ВНО
05.01.22 05:49

Международный день бойскаутов: какой праздник отмечается 5 января 2022 года
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
31.12.21 13:05

Украинцы стали жертвами ДТП в Словакии
Фото и Видео
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.