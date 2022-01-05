Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко

Главное: В Казахстане митингующие выдвинули властям новые требования. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать жестко.

Детали: Казахстанские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.

Чего хотят протестующие от властей Казахстана:

— Немедленное освобождение всех политических заключенных.

— Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.

— Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.

— Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.

— Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.

— Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.

— Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко. Об этом шла речь в обращении лидера страны.

Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности.

«С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жестко. Чтобы ни было, я буду находиться в столице», — заявил он.

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