Совбез ООН прокомментировали ситуацию вокруг Украины

Главное: В Совбезе ООН готовы к любому развитию событий вокруг Украины. Но говорить о конкретных шагах пока рано.

Детали: В Совете Безопасности ООН заявили, что готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, хотя говорить о конкретных шагах в случае обострения пока рано. Об этом на брифинге во вторник, 4 января, заявила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в январе.

«Пока еще рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите. Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за происходящим», — сказала Юуль, отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«В 2014 году совет провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно, так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло», — сказала дипломат, добавив, что приветствует предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме.

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