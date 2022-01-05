В Украине заработала новая система школьного питания

Главное: В Украине с нынешнего года меняется система питания. В рационе школьников в два раза сократят количество сахара, но увеличат количество фруктов, мяса птицы и молочных продуктов.

Детали: С начала 2022 года в Украине должна в полной мере заработать новая система школьного питания. До этого длился переходной период, в ходе которого обновлялся процесс закупок и освоения новых технологий приготовления блюд, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

В тему: С 1 сентября 2021 года в Украине вступили в силу новые нормативы питания учеников в образовательных учреждениях.