В первые выходные 2022-го года в Украине будет не очень зимняя погода

Главное: Появился прогноз погоды в Украине на выходные. Местами будет тепло.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 8-9 января. Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что снег и дожди пройдут в западных регионах. На остальной территории страны должно быть сухо.

Днем обещают 3 мороза до 8 тепла, а ночью от минус 10 до плюс 1.

В Киеве прогнозируют малооблачную погоду: днем от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 3-5.

Карта погоды:

В тему: С начала года в Киеве установлены два аномальных температурных рекорда.