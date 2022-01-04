В Черкассах на Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 850 нуждающихся детей и сирот

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Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
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