В Черкассах на Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 850 нуждающихся детей и сирот

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Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине

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Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года

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Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло

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«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»