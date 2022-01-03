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Новости > В РПЦ рассказали о причинах создания Экзархата в Африке

В РПЦ рассказали о причинах создания Экзархата в Африке

Александра Кудрявцева
03.01.22 17:40
98
В РПЦ рассказали о причинах создания Экзархата в Африке
Главное: Решение о создании Экзархата в Африке было принято только после того, как патриарх Александрийский Феодор отказался менять свою позицию по ПЦУ.
 
Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.
 
Архиерей предположил, что решение о создании двух епархий РПЦ в Африке повлечет обвинения со стороны тех, кто уже на протяжении целого ряда лет борется против Русской Православной Церкви.
 
«Во главе этих сил стоит Константинопольский патриархат, который принял беззаконные и антиканонические решения, касающиеся Украинской Церкви», — отметил митрополит Иларион.
 
Он подчеркнул: «Мы бы не стали входить в Африку, если бы не настойчивые просьбы африканского духовенства, которое обратилось к нам вскоре после того как патриарх Александрийский Феодор присоединился к расколу».
 
«Первое такое обращение было сделано два года назад. Мы изучали обращения клириков, которые подали нам прошения. Мы посылали различные сигналы Александрийскому патриарху о том, что не хотели бы вступать на территорию Африки», — рассказал митрополит Иларион.
 
И только «когда наши предложения были отвергнуты, когда Александрийский патриарх показал, что он не собирается менять свою позицию по Украине, что нам оставалось делать? Поэтому сейчас тех, кто пожелал к нам обратиться, мы приняли», — подчеркнул глава ОВЦС МП.
 
В тему: В РПЦ выразили надежду на то, что соборным разумом Церкви удастся уврачевать раскол.

Тэги: Митрополит Иларион, РПЦ, Александрийская Церковь

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