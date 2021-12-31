Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло

Главное: Кабмин добавил в список продуктов, обладающих существенной социальной значимостью, батон и подсолнечное масло.

Детали: Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на батоны и подсолнечное масло. Как сообщает Цензор.НЕТ, в соответствии с постановлением № 1432 от 30 декабря продавцы должны сообщать о подорожании батонов и подсолнечного масла заранее.

Также Кабмин запретил устанавливать наценку на эти продукты более 10%.

Такое регулирование было введено в период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Таким образом правительство внесло изменения в постановления от 22 апреля и 9 декабря 2020 г, в соответствии с которыми обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, обладающие существенной социальной значимостью.

К таким продуктам относятся: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 7 %.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины внес природный газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Таким образом была установлена предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

1 февраля правительство внесло в него электроэнергию.