Шварценеггер наконец-то развелся с женой

Главное: Арнольд Шварценеггер развел с женой. Процесс длился десять лет.

Детали: 74-летний американский актер Арнольд Шварценеггер развелся со своей 66-летней женой Марией Шрайвер. Процесс длился с 2011-го года, когда супруги заявили, что хотят расстаться.

Тогда поползли слухи о том, что у артиста родился сын от домработницы.

Местные СМИ пишут, что Арнольд Шварценеггер поровну поделил с Марией Шрайвер четыреста миллионов долларов.

Отметим, что они поженились в 1986-м году. У пары четверо детей.

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