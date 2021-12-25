День дарения ёлочных праздничных шаров: какой праздник отмечается 25 декабря 2021 года

Сегодня, 25 декабря 2022 года, отмечают День дарения ёлочных праздничных шаров, а также Спиридон Солнцеворот.

День дарения ёлочных праздничных шаров

К Рождеству и другим новогодним праздникам принято красиво декорировать дом и, конечно, елку. Лесную красавицу украшают шарами, фигурками Деда Мороза и Снегурочки, людей и животных, огоньками, мишурой и гирляндами. Новогодние игрушки бережно хранятся и часто передаются из поколения в поколения.

Этот праздник, приуроченный к католическому Рождеству, помогает в создании новогоднего настроения, веры в чудо и волшебство.

Первые декоративные шары были изготовлены в 1848 году в Тюрингии. Уходящий год выдался малоурожайным, и было решено заменить яблоки на игрушки из прозрачного или цветного стекла. Вскоре их производство стало осуществляться в массовом порядке. Кроме шаров, стеклодувы изготавливали различные фигурки, которые прославили немецких мастеров из Саксонии на весь мир.

Спиридон Солнцеворот

по народному календарю отмечается день Спиридона Солнцеворота. Он происходит от церковного дня почитания памяти святого Спиридона Тримифунтского, народного благодетеля и чудотворца 3-4 века.

Спиридон был родом с Кипра, имел жену с дочерью, вел праведную жизнь и помогал малоимущим. После кончины жены, он целиком посвятил себя Господу. За свои старания, трудолюбие и скромность был возведен в сан епископа города Тримифунт. Всевышний наградил Спиридона даром исцеления тяжелобольных и способностью изгонять бесов. Своим поведением епископ давал пример прихожанам, отличался от других служителей храма милосердием и справедливостью одновременно, обличал священников, неверно исполняющих свои обязанности.

С помощью молитв Спиридон мог творить чудеса – вызывать дождь в засуху, либо останавливать его, зажигать лампады, однажды смог воскресить ребенка.

В народе Спиридона прозвали Солнцеворотом, поскольку с его дня солнце начинало понемногу продлевать световой день, тем самым уменьшая темную ночь. Люди верили, что Спиридон разворачивает небесное светило в сторону лета. По поверью, было опасно выходить из дома, поскольку наступал бой между светом и мраком. Именно в темноте собирались нечистые силы. Чтобы помочь солнцу их разогнать, люди разжигали костры, поджигали колеса из сена и пускали с горы к водоему.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Рождество Христово у западных христиан;

- День гравимассы;

- День тыквенного пирога в США;

- День памяти священномученика Александра Иерусалимского.