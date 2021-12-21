Названа дата отправки в космос первого туристического экипажа

Главное: В следующем году в космос отправится первый туристический экипаж. Точная дата — 28 февраля 2022 года.

Детали: В следующем году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Об этом сообщает сайт NASA.

NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:

— астронавт Майкл Лопес-Алегриа;

— американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор;

— канадский инвестор Марк Пати;

— бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.

NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.

Точная дата отправки миссии — 28 февраля 2022 года. Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.

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