Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок

Главное: Василию Ломаченко после победы над Ричардом Комми запретили возвращаться на ринг. Соответствующее решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк. Причины такого решения не объясняются.

Детали: Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк решила отстранить украинского боксера Василия Ломаченко от выхода в ринг на неопределенный срок после убедительной победы над ганцем Ричардом Комми. Как сообщает «Сегодня», причины такого решения пока неизвестны.

Как отмечает издание, аналогичное решение было принято и по сопернику Василия, однако это обычная практика в случае с боксерами, которые побывали в нокдауне, как это произошло с Ричардом Комми в 7 раунде, или были нокаутированы.

Василий же на ринг не падал и, как свидетельствует статистика ударов, пропустил лишь 12% ударов от африканца.

В тему: В ночь на 12 декабря Василий Ломаченко в Нью-Йорке победил представителя Ганы Ричарда Комми в бою за титул Интерконтинетального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации единогласным решением судей. При этом разразился скандал вокруг флага, с которым он вышел на этот бой.