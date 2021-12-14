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Новости > В Церкви сравнили искусственное оплодотворение с экспериментами нацистов

В Церкви сравнили искусственное оплодотворение с экспериментами нацистов

Александра Кудрявцева
14.12.21 15:50
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В Церкви сравнили искусственное оплодотворение с экспериментами нацистов
Главное: Клонирование человека и процедура искусственного оплодотворения (ЭКО) сравнимы с экспериментами нацистов в лагерях смерти.
 
Детали: Об этом сообщил зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает interfax-religion.ru.
 
«Клонирование человека и искусственный отбор эмбрионов по необходимым качествам — это все эксперимент. Если хотим существовать в условиях эксперимента над собственной человеческой природой, который, наверное, сравним с какими-нибудь экспериментами, которые проводили нацисты в лагерях смерти, то не дай Бог нам сделать такой выбор, и неизвестно, чем он закончится», — сказал представитель Церкви.
 
По его словам, Церковь исходит из того, что процедура ЭКО проводится с использованием методик уничтожения «ненужных» эмбрионов.
 
«Один из протоколов ЭКО предполагает оплодотворение какого-то числа эмбрионов с той перспективой, что часть из них будет уничтожена: либо они не приживаются, либо они просто будут признаны лишними и будут уничтожены. Мы против такого подхода. Существуют технологии, когда эмбрион получается естественным путем без изготовления „избыточных“ эмбрионов и имплантируется в материнскую утробу. И в этом случае лишних эмбрионов не изготавливается и не уничтожается. И такая процедура мне представляется вполне возможной», — объяснил представитель синодального отдела.
 
При этом, по словам Кипшидзе, Церковь однозначно выступает против суррогатного материнства.
 
«Нет ничего более унижающего достоинство женщины, чем коммерческая эксплуатация женской утробы в интересах наиболее богатой части людей, которые не хотят рожать детей, потому что это якобы вредит здоровью, или не могут рожать детей, но готовы за детей платить. На мой взгляд, это унижает достоинство женщины. Совершенно очевидно, что ни один здравомыслящий мужчина — брат, муж, отец — не хотел, чтобы близкая ему женщина за деньги рожала детей для другого мужчины», — отметил Вахтанг Кипшидзе.
 
В тему: В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok.

Тэги: РПЦ

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