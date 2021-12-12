В РПЦ рассказали о возможных путях отношений с католиками

Главное: Никакой речи об объединении Церквей не идет ни на официальном, ни на неофициальном уровне.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

«Речи об объединении двух Церквей никто не ведет, потому что разделения существуют очень долго, противоречий накопилось много — по сути, две Церкви живут самостоятельной жизнью уже почти десять веков. Есть различия в понимании основополагающих христианских догматов, в вопросе почитания святых. Например, есть те лица, которые почитаются святыми в Православной Церкви, но не признаются таковыми в Католической, а есть множество католических святых, которые не признаются Православной Церковью. Поэтому никакой речи об объединении не идет, но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков», — отметил митрополит Иларион.

Как сообщают СМИ, в начале декабря Папа Римский Франциск на встрече с Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II произнес слова, которые были восприняты многими как извинения перед православными за совершавшиеся в истории ошибки католиков. В частности, было сказано: «Многие годы яды отравляли нас. Семена подозрительности нас разделяли, и я со стыдом признаю, что решения Католической Церкви не имели ничего общего с Иисусом и Евангелием».

Председатель ОВЦС напомнил, что обсуждаемые сейчас слова Папы Франциска — далеко не первое извинение в адрес православных со стороны Римских понтификов. Такие слова произносили и его предшественники, они прямо говорили о многочисленных ошибках, допущенных католиками в отношении православных.

В числе таких ошибок владыка упомянул, в частности, применявшееся временами по отношению к православным насилие, а также создание унии, которая до сих пор служит разделяющим фактором для верующих. «По сути, католики пытались разными способами, всеми правдами и неправдами обратить православных в католичество. И одним из способов для этого была уния, когда православным позволялось сохранить свой литургический обряд, но при этом они должны были примкнуть к Католической Церкви и полностью принять католическое вероучение, включая учение о вселенской юрисдикции Папы Римского», — пояснил суть униатства митрополит Иларион.

Он указал на то, что уния является, по сути, обманом, поскольку многие православные верующие, становясь униатами, даже не подозревали, что меняют свою веру, ведь внешне все оставалось таким, как было: церковные облачения те же, молитвословия на Литургии те же, пение церковное такое же.

«Когда Патриарх Кирилл встречался с Папой Франциском в Гаване, они сделали совместное заявление, в котором было прямо сказано: уния не является методом достижения единства. Это очень важное заявление, которое прозвучало из уст Римского понтифика», — напомнил митрополит Иларион.

Что же касается прозвучавшего на днях в Греции заявления Папы Франциска, его можно считать важным вкладом в нормализацию отношений между православными и католиками, при этом никакой речи об объединении Церквей не идет ни на официальном, ни на неофициальном уровне, подчеркнул председатель ОВЦС.