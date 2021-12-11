На Межпарламентской Ассамблее Православия дали оценку украинскому расколу

Главное: Последствия церковного раскола в Украине затрагивают права и свободы верующих в разных странах.

Детали: Об этом на заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия в Греции сказал председатель МАП Сергей Гаврилов, сообщает Об этом на заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия в Греции сказал председатель МАП Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий Ассамблеи прошло на греческом острове Корфу, в котором приняли участие парламентарии из 25 стран.

По словам Гаврилова, во время встречи отдельно обсуждался украинский вопрос, «спровоцировавший глубокий внутрирелигиозный раскол». Он отметил, что эта проблема возникла на вопросе церковных юрисдикций, но угрожает дальнейшими спорами и расколами.

«Последствия внутрицерковных споров и разногласий напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах мира», — сказал глава Ассамблеи Православия.

Сергей Гаврилов отметил, что на заседании МАП пришли к решению о необходимости улучшения отношений между странами и стабилизации ситуации в таких обостренных зонах как Украина. «Участники откровенно говорили о тяжелых последствиях и ответственности за сохранение единства Православного мира, несмотря на геополитические соображения», — заключил он.