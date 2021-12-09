Китайские ученые создали антикоронавирусную сталь

Главное: Китайские ученые разработали нержавеющую сталь, которая может уничтожить вирус COVID-19 на своей поверхности. За три часа металл способен «убить» 99,7% частиц вируса.

Детали: Ученые из Университета Гонконга изобрели первую нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает китайское издание HKET в четверг, 9 декабря.

Новый материал может «побороть» вирус на 99,7% за три часа. Ученые изменили химический состав и микроструктуру нержавеющей стали — сплав получил повышенное содержание меди, имеющей антибактериальные свойства.

Сталь разработали для использования в кнопках лифта, дверных ручках, перилах и т. п, чтобы уменьшить распространение вирусов через непрямой контакт. Материал также способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но и птичий грипп, а также кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, руководивший исследованием, говорит, что пока изучается, насколько сталь эффективна против нового штамма коронавируса Омикрон.

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