Билл Гейтс дал очередной прогноз по пандемии коронавируса

Главное: Острая фаза пандемии завершится уже в следующем году. Такой прогноз дали Билл Гейтс.

Детали: Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз по пандемии коронавируса. Миллиардер считает, что ее острая фаза завершится уже в 2022-м году.

По его словам, этому не помешают ни новые штаммы, ни достаточно низкие темпы вакцинации.

Также он отметил, что не ожидал появления чересчур заразной Дельты и не предполагал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

Билл Гейтс написал в своем блоге: «Я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году. Хотя Омикрон вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах».

В тему: Билл Гейтс сделал необычный прогноз по поводу пандемии коронавируса.