Навальный рассказал, кем работает в колонии

Главное: Алексей Навальный выбрал профессию швеи. Он работает в колонии.

Детали: Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся во второй исправительной колонии под Покровом, рассказал, кем работает. Он выбрал себе профессию швеи.

Он сообщил: «С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона. Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех».

Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Позже Мосгорсуд утвердил это решение.

Справка :

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом РФ по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру.

По данным следствия Алексей Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство». Было установлено, что услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным правоохранителей, превысил 30 миллионов рублей.

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