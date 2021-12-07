«Талибан» собрался проникнуть в ООН

Главное: «Талибан» хочет представлять Афганистан в ООН. Появились веские доводы.

Детали: Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, хочет представлять страну в ООН. Об этом заявил представитель МИД Абдул Кахар Балхи.

Он сообщил: «Новое афганское правительство, как ответственный орган с правом на суверенитет над всем Афганистаном, а также которое обеспечило безопасность для всех афганцев, имеет законное право представлять афганский народ в ООН».

При этом комитет по проверке полномочий ООН решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. Доклад уже утвердила Генеральная ассамблея.

В ответ дипломат назвал данное решение нарушением прав афганского народа, которое может использоваться в качестве инструмента давления, а также осудил возможность представления страны в международной организации членом бывшего правительства.

По его словам, место в ООН является правом афганского правительства и народа, а право должно соблюдаться.

Резюмируется: «ООН должна поработать над рациональностью и вновь глубоко рассмотреть этот вопрос».

Кроме этого талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Они сообщили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН Мохаммад Сухейль Шахин.

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