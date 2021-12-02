Глава Госказначейства Татьяна Слюз занимает сыну деньги, которые отсутствуют в декларации, — СМИ

Председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз и ее сын Андрей Слюз ежегодно дарят и занимают друг другу миллионы гривен. Об этом свидетельствуют данные их деклараций. Однако суммы, которыми они обмениваются, не соответствуют данным об их заработках, сообщает «Антикор».

Так, согласно декларации, Татьяна Слюз вместе с мужем заработала в 2019 году 1043626 грн. В то время как ее сын, совместно с женой Еленой Годунок, заработали 1027796 грн. При этом потратила молодая семья в тот же год около 2,5 миллионов. Разницу — то есть сумму в 1,2 млн, — им заняла Татьяна Слюз. Хотя она больше той, что она задекларировала — не говоря уже о том, что себе на жизнь семья не оставила ничего.

Работает сын чиновницы в ГП «Львовский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», там же трудится и его жена. Как утверждал ранее активист Иван Спринский, трудоустроить Андрея на должность генерального директора ГП Татьяны Слюз помог экс-глава МВД Арсен Аваков, с которым чиновницу объединяет крепкая дружба. До этого Андрей Слюз являлся помощником руководителя этой структуры.

Напомним, ранее Татьяну Слюз обвинили в блокировании денег на счетах Госказначейства, даже когда все выплатные документы подготовлены правильно: депутаты предыдущего созыва объясняли это тем, что чиновница создала коррупционную схему и потребовала от компаний 20% отката за то, чтобы разблокировать выплаты.