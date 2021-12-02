Трампу срочно понадобился миллиард долларов

Главное: Дональд Трамп ищет миллиард долларов. Он нужен для запуска его социальной сети.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп хочет найти миллиард долларов для запускай собственной социальной сети. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что его компания Trump Media & Technology Group, которая еще не выпустила приложение для сервиса, должна получить 293 миллионов долларов, если сделка будет размещена в Нью-Йорке в результате слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp.

Информируется, что компанию, включая долги, оценили в 975 миллионов долларов.

Сейчас Дональд Трамп желает привлечь миллиард долларов, «чтобы отразить рост акций Digital World Acquisition Corp после того, как его сторонники и дневные трейдеры раскупили ценные бумаги».

Отмечается, что в сделке одна акция была оценена в десять долларов.

Сейчас компания политика хочет обеспечить частные инвестиции в акционерный капитал, которые позволят приблизить стоимость акций к их недавней цене.

В тему: Дональд Трамп запускает собственную социальную сеть. Это сервис TRUTH Social.