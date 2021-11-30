В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства

Главное: Церковь не может поддержать суррогатное материнство и инициативы, продвигающие данную практику.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает foma.ru

Владыка отметил, что данная позиция закреплена в «Основах социальной концепции», а также зафиксирована в дополнительно принятом документе «О крещении детей, родившихся от суррогатных матерей».

«Мы не вмешиваемся в личную жизнь людей, но в отношении тех, кто является членами Церкви говорим совершенно ясно и однозначно: суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что оно — вмешательство в то, что принадлежит Самому Богу. Дети должны рождаться от папы и мамы, от биологического отца и биологической матери», — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Иларион резюмировал, что «все, что является нарушением целостности брака, Церковь принять не может», соответственно, и одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме.