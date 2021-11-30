На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей

Главное: В Ужгороде прошел третий ежегодный семинар семейно-социального проекта Мукачевской епархии В Ужгороде прошел третий ежегодный семинар семейно-социального проекта Мукачевской епархии УПЦ «Я хочу жить».

Семинар посвящён теме «Миссия любви: роль и перспективы традиционных семейных ценностей в украинском обществе».

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор в своём слове указал на главные проблемы современной семьи и её положение в обществе и подчеркнул важность внимательного воспитания детей

Проект «Я хочу жить» был создан при храме в честь иконы Божией Матери «Почаевская» (Ужгород) в 2018 году. В задачи проекта входит активная деятельность по сохранению жизни нерождённых детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой «нежелательной беременностью», материальная и духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка совершивших грех аборта.