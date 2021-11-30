В Херсонской области поезд насмерть сбил молодого полицейского

Главное: В Херсонской области поезд сбил полицейского. Молодой парень погиб.

Детали: Утром вторника, 30 ноября, в Херсонской области произошла трагедия. О ней сообщили в местной полиции.

Как стало известно, тут поезд насмерть сбил 22-летнего полицейского, который поступил на службу в 2019-м году.

Информируется, что парень шел службу и переходил железнодорожные пути, когда его сбил едущий состав.

Коп скончался на месте.

Выяснилось, что погибший – сотрудник патрульного управления патрульной полиции в Херсонской области лейтенант полиции Владислав Завистовский.

В тему: В Харьковской области женщина попала сразу под два поезда и парализовала движение.