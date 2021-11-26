Лидер сборной Украины в ближайшее время может сменить клуб в Англии

Главное: Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити». Украинца хочет подписать «Ньюкасл».

Детали: Лидер сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб. Как пишут британские СМИ, 24-летнего защитника, который является запасным в «Манчестер Сити», собирается арендовать «Ньюкасл».

Клуб является аутсайдером Премьер-лиги.

Произойти это может уже зимой, когда откроется трансферное окно.

Добавим, что украинец имеет контракт с нынешним клубом до лета 2024 года. Он присоединился к «Манчестер Сити» в 2016 году.

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