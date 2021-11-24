У Windows найдена серьезная уязвимость

Главное: Уязвимость найдена у Windows. Проблемой могут воспользоваться злоумышленники.
Детали: У операционных систем Windows 10, 11 и Server была найдена критическая уязвимость. Об этом пишет издание BleepingComputer.
Отмечается, что с ее помощью злоумышленники могут получить полный контроль над устройством.
Информируется, что исследователи безопасности использовали обнаруженную уязвимость для создания эксплойта: хакер, взломавший компьютер, но имеющий ограниченный доступ, способен получить полный контроль над системой.
В Microsoft сперва попробовали закрыть проблему патчем, но его удалось обойти: метод позволяет всего за несколько минут получить необходимые разрешения.
В компании пообещали серьезно подойти к решению проблемы, прикрыв уязвимость в современных версиях Windows в ближайшие недели.
В тему: Windows 11 ждет модернизация.