У Windows найдена серьезная уязвимость

Главное: Уязвимость найдена у Windows. Проблемой могут воспользоваться злоумышленники.

Детали: У операционных систем Windows 10, 11 и Server была найдена критическая уязвимость. Об этом пишет издание BleepingComputer.

Отмечается, что с ее помощью злоумышленники могут получить полный контроль над устройством.

Информируется, что исследователи безопасности использовали обнаруженную уязвимость для создания эксплойта: хакер, взломавший компьютер, но имеющий ограниченный доступ, способен получить полный контроль над системой.

В Microsoft сперва попробовали закрыть проблему патчем, но его удалось обойти: метод позволяет всего за несколько минут получить необходимые разрешения.

В компании пообещали серьезно подойти к решению проблемы, прикрыв уязвимость в современных версиях Windows в ближайшие недели.

В тему: Windows 11 ждет модернизация.