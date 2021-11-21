Патриарх Кирилл рассказал, удастся ли преодолеть церковный раскол в Украине

Главное: Остается надежда на то, что по милости Божьей, можно будет в диалог вступить и о чем-то договариваться.

Детали: Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал отвечая на вопрос, удастся ли преодолеть тот раскол, который породила киевская власть, сообщает Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал отвечая на вопрос, удастся ли преодолеть тот раскол, который породила киевская власть, сообщает vesti.ru.

«Расколы всегда, конечно, в какой-то момент преодолеваются, если под этими расколами нет вероучительных расхождений. Сохрани Бог, чтобы помрачилось догматическое богословское сознание той части православных Украины, которая отделилась от Матери-Церкви и вошла в раскол», — сказал Патриарх Кирилл, и добавил, что «вот тогда надежды будут потеряны».

По его словам, «пока этого нет, остается надежда на то, что и по милости Божьей, и усилиями церковных служителей можно будет и в диалог вступить в какой-то момент, и о чем-то договариваться».

Патриарх Кирилл отметил, что сделает все от себя возможное, чтобы преодолеть и этот раскол.