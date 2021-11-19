Минздрав перечислил условия посещения украинцами стран Европы: полный список

Главное: Министерство здравоохранения Украины опубликовало условия въезда граждан Украины в различные страны Европы. В большинстве из них достаточно вакцинации любой из наличествующих в стране вакцин. Но в некоторых случаях могут быть дополнительные условия.

Детали: Большинство стран Европы открыты для привитых против от COVID-19 украинцев. Как сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, отправлять туда можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на SARS-CoV-2.

При этом в Минздраве объяснили, какие вакцины против COVID-19 необходимы для въезда в разные страны Европы.

Все вакцины, доступные в Украине, признают следующие государства:

— Норвегия;

— Швеция;

— Финляндия;

— Ирландия;

— Испания;

— Турция;

— Армения;

— Швейцария;

— Австрия;

— Словакия;

— Словения;

— Венгрия;

— Молдова;

— Эстония;

— Хорватия;

— Сербия;

— Босния и Герцеговина;

— Черногория;

— Албания;

— Северная Македония;

— Греция.

Необходимо вакцинироваться одной из имеющихся в Украине вакцин и получить отрицательный ПЦР-тест для въезда в:

— Исландию;

— Нидерланды;

— Грузию;

— Кипр.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:

— Польша;

— Литва;

— Латвия;

— Португалия;

— Румыния;

— Германия;

— Чехия;

— Бельгия;

— Франция.

Негативный ПЦР-тест и прививку одной из вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:

— Италия;

— Великобритания.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:

— Дания;

— Люксембург.

Полностью въезд украинцам запрещен в:

— Беларусь;

— Болгарию;

— Азербайджан.

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