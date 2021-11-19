Минздрав перечислил условия посещения украинцами стран Европы: полный список

Главное: Министерство здравоохранения Украины опубликовало условия въезда граждан Украины в различные страны Европы. В большинстве из них достаточно вакцинации любой из наличествующих в стране вакцин. Но в некоторых случаях могут быть дополнительные условия.
Детали: Большинство стран Европы открыты для привитых против от COVID-19 украинцев. Как сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, отправлять туда можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на SARS-CoV-2.
При этом в Минздраве объяснили, какие вакцины против COVID-19 необходимы для въезда в разные страны Европы.
Все вакцины, доступные в Украине, признают следующие государства:
— Норвегия;
— Швеция;
— Финляндия;
— Ирландия;
— Испания;
— Турция;
— Армения;
— Швейцария;
— Австрия;
— Словакия;
— Словения;
— Венгрия;
— Молдова;
— Эстония;
— Хорватия;
— Сербия;
— Босния и Герцеговина;
— Черногория;
— Албания;
— Северная Македония;
— Греция.
Необходимо вакцинироваться одной из имеющихся в Украине вакцин и получить отрицательный ПЦР-тест для въезда в:
— Исландию;
— Нидерланды;
— Грузию;
— Кипр.
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:
— Польша;
— Литва;
— Латвия;
— Португалия;
— Румыния;
— Германия;
— Чехия;
— Бельгия;
— Франция.
Негативный ПЦР-тест и прививку одной из вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:
— Италия;
— Великобритания.
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:
— Дания;
— Люксембург.
Полностью въезд украинцам запрещен в:
— Беларусь;
— Болгарию;
— Азербайджан.
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