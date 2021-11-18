Билл Гейтс сделал необычный прогноз по поводу пандемии коронавируса

Главное: Смертность от коронавируса в мире снизится. Такой прогноз дал миллиардер Билл Гейтс.

Детали: Создатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, что будет с коронавирусом в будущем. Его цитирует издание Bloomberg.

Заявление было сделано на форуме в Сингапуре.

Он отметил, что уже к середине следующего года смертность и заболеваемость от заразы могут упасть ниже уровня сезонного гриппа.

Впрочем, подчеркивается, что случится это при условии, что к тому времени не появятся новые опасные штаммы.

Билл Гейтс сказал: «Улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание пероральных препаратов. Уровень смертности и заболеваемость должен резко снизиться».

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