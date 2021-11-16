Пожар в Днепре: в доме престарелых погибли пять женщин

Главное: Пожар произошел в доме престарелых в Днепре. Погибли пять человек.

Детали: В Днепре произошла трагедия. Как сообщает местная полиция, в доме престарелых в Центральном районе горел дом престарелых.

В результате пожара скончались пять человек в возрасте 75-89 лет. Все погибшие – женщины.

Информируется, что в одной из комнат на втором этаже дома, где были найдены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание проводки. Пенсионерки могли отравиться угарным газом.

Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сообщается также, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

При этом правоохранители уже задержали администратора заведения.

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