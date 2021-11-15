В Церкви объяснили, допустимо ли причащаться живущим в гражданском браке

Главное: Живущие в незарегистрированном сожительстве не должны допускаться к причастию.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир».

Архиерей уточнил, что сегодня выражение «гражданский брак» употребляется в двух смыслах.

«Если речь идет о браке, который зарегистрирован в ЗАГСе, но по каким-то причинам, например, потому что муж неверующий, вы не можете повенчаться, тогда никаких препятствий, чтобы вы причащались, нет», — сказал иерарх РПЦ, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы. — А если под гражданским браком понимается незарегистрированное сожительство, а в наше время это выражение почему-то часто применяют именно по отношению именно к незарегистрированному сожительству, тогда вы не должны быть допущены до причастия до тех пор, пока вы не зарегистрируете свой брак«.

Митрополит Иларион напомнил, что Православная Церковь считает полноценным браком тот, который освящен таинством венчания.

«В случае, когда это невозможно, например, одна из сторон в браке не принадлежит к православной вере, действует правило, сформулированное еще апостолом Павлом: „неверующий муж освящается женою верующей, а неверующая жена освящается мужем верующим“», — добавил глава ОВЦС МП.