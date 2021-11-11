Илон Маск, посоветовавшись с «Твиттером», начал продавать свои акции

Главное: Американский предприниматель Илон Маск после опроса в социальной сети Twitter продал часть своих акций на сумму около $5 млрд. При этом его ценные бумаги подорожали на 4,3%.

Детали: Американский бинесмен и изобретатель, генеральный директор автомобильной компании Tesla Илон Маск продал 4,5 млн акций, что составляет 3% от их общего количества. Как сообщает Bloomberg, общая стоимость ценных бумаг оценивается в 5 млрд долларов.

Как отмечает издание, это первая продажа акций Маском с 2016 года.

При этом неизвестно, связано ли это с недавним опросом в Twitter, по результатам которого он обещал продать 10% акций. Для этого ему нужно избавиться еще от 17 млн ценных бумаг.

В то же время, как сообщает «Экономическая правда», по результатам торгов 10 ноября акции Tesla подорожали на 4,3%, в связи с чем состояние Илона Маска выросло на $10,6 млрд (до $281,6 млрд).

В тему: 6 ноября 2021 года Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% акций компании Tesla, чтобы уплатить налоги. При этом почти 58% подписчиков призвали его сделать это.