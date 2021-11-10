Медики объяснили, почему умирают люди, привитые от коронавируса

Главное: Британские медики объяснили, почему встречаются смертельные исходы от коронавируса среди людей, которые были привиты от этой болезни. Все дело в том, что со временем снижается эффективность вакцин.

Детали: Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. Об этом сообщает The Independent.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения , но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.

Действие вакцин против коронавируса ослабевает быстрее у тех, кто находится в группе риска: людей старше 70 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями, объяснила Хопкинс.

«Если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — подчеркнула врач.

Несмотря на то, что темпы ревакцинации в Великобритании «довольно хорошие», отмечает Хопкинс, она проходит медленнее, чем основная кампания по вакцинации.

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