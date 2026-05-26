Зеленский рассказал, что ждет Украину после войны

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкий прогноз. Он поведал, что ждет нашу страну после войны.

Глова государства сказал: «Война закончится, и тот, кто был здесь имеет больше шансов. Начинать свое дело то или иное. И много шансов потом очень сильно подняться. Вы знаете, всегда инвестируют в сложные моменты. Инвестируют и в знания».

Добавляется: «То, что вы здесь делаете, это прекрасно. И инвестируют в любое дело личное, или дело, где вы являетесь частью. Почему? Потому что после войны будет большой подъем в Украине».

Также говорится о том, что восстановление Украины, возвращение инвестиций и вступление в ЕС создадут новые рыночные возможности.

Политик подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.

Подчеркивается: «Украина будет юридически частью Европейского Союза. Будут рынки открыты. Это 100%».

В конце он призвал сограждан за рубежом вернуться: «Возвращайтесь. Если не можете, то звоните, поддерживайте родных».

