В Украине похолодает – синоптики дали неожиданный прогноз

В Украине изменится погода. Об этом информировали синоптики.

В Гидрометцентре говорят о том, что в среду, 27 мая, ночью в северных и центральных областях, а днем по всей стране местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, на востоке и северо-востоке 6-11 тепла днем плюс 18-23, на Закарпатье и юге 23-28 тепла.

В Киеве ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла.

