Гастроэнтеролог перечислила продукты против болезни Альцгеймера

Российский гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала продукты против болезни Альцгеймера. Так что же стоит есть?

Врач говорит, что дефицит омега-3 в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера.

Указывается на то, что жирная красная рыба является самым популярным источником омега-3, однако это дорогостоящий продукт, которому есть альтернативы.

Она дает советы: «Грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение четырех-шести доз в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами, или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй – семена чиа и масло из них – популярный заморский суперфуд».

Сообщается, что кроме омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, и микроэлементов.

По ее словам, еще одним продуктом является семена льна и льняное масло – это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.

Резюмируется: «Существуют ограничения: масло долго не хранится и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника. Растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе».

