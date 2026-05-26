В Испании выявили новый случай заражения хантавирусом. Об этом сообщает Минздрав страны.

Как стало известно, ведомство подтвердило новый случай заразы у одного из граждан королевства, находившихся на профилактическом карантине в госпитале после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.

Говорится, с момента поступления в госпиталь этот человек находился под клиническим наблюдением.

Медики выявили положительный результат на наличие вируса в ходе периодических диагностических проверок контактных лиц, находящихся под наблюдением. После подтверждения диагноза пациента перевели в специальное отделение изоляции госпиталя Гомес Улья, где он будет находиться под особым медицинским наблюдением.

Указывается на то, что случай выявили уже внутри действующей системы контроля, поэтому он не меняет уровень риска для населения страны в целом и не требует изменения действующих мер эпидемиологического реагирования.

Ранее в Индонезии произошла вспышка хантавируса.