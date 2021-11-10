В Камеруне бушует холера. Есть погибшие

Главное: За последние две недели в Камеруне диагностировали холеру у 35 человек. От инфекции умерли по меньшей мере пять человек.

Детали: В Камеруне зафиксировали вспышку холеры. Об этом сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Камеруне (OCHA Cameroon).

По данным организации вспышка холеры зафиксирована на юго-западе Камеруна. Больше всего пострадал район Бумуссо. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек. Жертвами инфекции стали 5 заразившихся.

Власти страны опасаются начала эпидемии холеры, поскольку практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

В OCHA напомнили, что эпидемия холеры возникает в условиях отсутствия безопасности и гуманитарного кризиса, когда население регулярно перемещается в места, где ограничен доступ к чистой питьевой воде и трудно соблюдать правила личной гигиены.

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