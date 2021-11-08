В Киеве уберут маршрутки с 11 маршрутов

Главное: Городские власти Киева решили расторгнуть договора с некотороыми частными перевозчиками, так как те получили маршруты через фальсификации. Договора разрываются по 11 маршрутам.

Детали: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА расторг договоры с частными перевозчиками на обслуживание 11 городских маршрутов. Об этом сообщил замглавы КГГА Константин Усов в понедельник, 8 ноября.

Теперь в Киеве перестанут ездить такие маршрутки:

— № 224 метро Минская — Северная;

— № 234 метро Почайная — Алишера Навои;

— № 539 Железнодорожный вокзал — ж/к Олимпийский городок;

— № 559 метро Минская — метро Героев Днепра;

— № 231 Терещенковская — Кадетская роща;

— № 421 метро Почайная — Симиренко;

— № 581 метро Святошин — площадь Шевченко;

— № 155 метро Почайная — Кольцевая дорога;

— № 516 рынок Лесной — метро Красный хутор;

— № 517 Народного Ополчения — Генерала Наумова;

— № 402 Северная — кинотеатр Братислава;

Решение приняли, так как перевозчики — Союз-Авто, Базальт, Кийтранс-2005 и Универсал-Транс — получили эти маршруты благодаря фальсификациям, обеспечившим необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.

«Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса», — написал Усов.

По словам чиновника, столица «пропорционально увеличит» количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

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