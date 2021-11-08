На Волыни водитель проверил на прочность дерево у обочины, есть погибшие

Главное: На проселочной дороге на Волыни автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров.

Детали: В ночь на с 7 на 8 ноября на автомобильной дороге между селами Романов и Верховка Луцкого района Волынской области произошло ДТП. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, автомобиль Volkswagen Golf на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.

В результате столкновения 32-летний водитель из Луцка и двое его пассажиров погибли на месте.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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