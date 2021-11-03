На Волыни маленькая девочка насмерть отравились каштанами

Главное: В Волынской области умерла восьмилетняя девочка. Она поела каштанов.

Детали: В конце октября в Волынской области произошла трагедия. Сейчас о ней пишут местные СМИ.

Сообщается, что в областной больнице 28 октября скончалась восьмилетняя девочка, которую госпитализировали 21 числа.

Выяснилось, что накануне она ела приготовленные ее матерью каштаны и отравилась.

Информируется, что когда у девочки ухудшилось самочувствие, ее родители не обратились к врачам, а лечили ее самостоятельно, после чего ребенок попал к медикам уже в очень тяжелом состоянии.

Как стало известно, поев каштаны, ребенок после этого не ел и только пил воду, а в приемном отделении девочка потеряла сознание.

Малышку направили в реанимационное отделение, но спасти ее не удалось.

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