На Волыни маленькая девочка насмерть отравились каштанами

Главное: В Волынской области умерла восьмилетняя девочка. Она поела каштанов.
Детали: В конце октября в Волынской области произошла трагедия. Сейчас о ней пишут местные СМИ.
Сообщается, что в областной больнице 28 октября скончалась восьмилетняя девочка, которую госпитализировали 21 числа.
Выяснилось, что накануне она ела приготовленные ее матерью каштаны и отравилась.
Информируется, что когда у девочки ухудшилось самочувствие, ее родители не обратились к врачам, а лечили ее самостоятельно, после чего ребенок попал к медикам уже в очень тяжелом состоянии.
Как стало известно, поев каштаны, ребенок после этого не ел и только пил воду, а в приемном отделении девочка потеряла сознание.
Малышку направили в реанимационное отделение, но спасти ее не удалось.
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