Стало известно, кому повысят пенсии в Украине до конца года

Главное: В Украине обещают поднять пенсии до конца года. Это касается работников бюджетной сферы.

Детали: До конца года в Украине ожидается увеличение пенсий. Ожидаются надбавки.

Как пишет «Пенсионный курьер», их начислят за выслугу лет.

Рост пенсий коснется работников бюджетной сферы: медиков, государственных служащих, педагогических работников и других сотрудников, которые имеют достаточный для этого страховой стаж.

Информируется, что для расчета размер надбавки применяется формула: средний оклад х % надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.

Сообщается также, что пенсионеры бюджетной сферы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, не могут рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет.

Стоит напомнить, что, согласно статьи 7 закона Украины «О пенсионном обеспечении», пенсии за выслугу лет назначаются после ухода с работы, дающей право на эту пенсию.

Пенсионерам разъяснили: «Если человеку назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со ст. 55 указанного закона и в дальнейшем он трудоустроился: то ли по основному месту работы, то ли по совместительству, на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, он не будет иметь права на продолжение выплаты пенсии за выслугу лет».

Резюмируется, что обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на изменение размера пенсионной выплаты или прекращение ее выплаты, пенсионеры обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда.

В тему: Некоторым пенсионерам в Украине увеличат выплаты.