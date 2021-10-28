В Ужгороде из окна военкомата сиганул подросток

Главное: В Ужгороде подросток, пытаясь удрать из военкомата, выпрыгнул из окна. Ему вызвали скорую помощь. Жизни парня ничего не угрожает.

Детали: В Ужгороде в военкомате произошло ЧП. Из окна здания военкомата выпал юноша призывного возраста. Об этом сообщает местное издание Vartazk.

Отмечается, что происшествие случилось в среду, 27 октября.

Парень выпал из окна второго этажа. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Между тем, в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки уточнили, что призывник уклонялся от явки к призывному участку и находился в списках на розыск.

«Данный гражданин был доставлен в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако в ходе работы уклонявшийся гражданин совершил попытку побега с призывного участка и выпрыгнул из окна второго этажа. Чем подверг опасности собственную жизнь и нанес вред здоровью», — говорится в сообщении.

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