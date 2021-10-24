В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине

Главное: В США патриарх Варфоломей будет обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации проекта В США патриарх Варфоломей будет обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации проекта ПЦУ

Детали: Об этом сказал секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает Об этом сказал секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает ria.ru.

«Не исключаем усиления гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь в связи с визитом патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты», — подчеркнул отец Игорь.

По его словам, Константинопольский патриарх «так или иначе будет встречаться с людьми, которые курируют украинский проект ( ПЦУ — Ред.) и, видимо, будут обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации этого проекта».

«Если возобладает точка зрения, что активность нужно увеличить, значит, будет больше захватов храмов и прочих подобных действий по отношению к верующим канонической Церкви», — добавил секретарь ОВЦС МП.

«О том, что в украинских церковных делах Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Константинопольским патриархатом, не скрывает ни та, ни другая сторона. Господин Помпео, бывший госсекретарь США, уходя со своего поста, сказал, что одно из главных его достижений на своей должности — это как раз автокефалия ПЦУ », — напомнил протоиерей Игорь Якимчук, выразив удивление, что для такого ранга чиновника такой страны это является приоритетом.

Главный смысл нынешнего визита, по словам священника — подчеркнуть близость США и Константинопольского патриархата.

«Этот визит патриарха Варфоломея в США призван подчеркнуть их близость, продемонстрировать, что Соединенные Штаты и после смены администрации являются защитником и покровителем Константинопольского патриархата — в этом главный смысл этого визита», — отметил представитель Московского Патриархата.

Председатель ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что планы патриарха Варфоломея финансирует греческая община в США и поддерживает американская администрация.

«В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха, и которая финансово поддерживает, по сути — содержит Константинопольский патриархат. Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует», — рассказал митрополит Иларион.