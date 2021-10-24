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Новости > В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине

В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине

Александра Кудрявцева
24.10.21 20:05
74
В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине
Главное: В США патриарх Варфоломей будет обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации проекта ПЦУ.
 
Детали: Об этом сказал секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает ria.ru.
 
«Не исключаем усиления гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь в связи с визитом патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты», — подчеркнул отец Игорь.
 
По его словам, Константинопольский патриарх «так или иначе будет встречаться с людьми, которые курируют украинский проект (ПЦУ — Ред.) и, видимо, будут обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации этого проекта».
 
«Если возобладает точка зрения, что активность нужно увеличить, значит, будет больше захватов храмов и прочих подобных действий по отношению к верующим канонической Церкви», — добавил секретарь ОВЦС МП.
 
«О том, что в украинских церковных делах Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Константинопольским патриархатом, не скрывает ни та, ни другая сторона. Господин Помпео, бывший госсекретарь США, уходя со своего поста, сказал, что одно из главных его достижений на своей должности — это как раз автокефалия ПЦУ», — напомнил протоиерей Игорь Якимчук, выразив удивление, что для такого ранга чиновника такой страны это является приоритетом.
 
Главный смысл нынешнего визита, по словам священника — подчеркнуть близость США и Константинопольского патриархата.
 
«Этот визит патриарха Варфоломея в США призван подчеркнуть их близость, продемонстрировать, что Соединенные Штаты и после смены администрации являются защитником и покровителем Константинопольского патриархата — в этом главный смысл этого визита», — отметил представитель Московского Патриархата.
 
Председатель ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что планы патриарха Варфоломея финансирует греческая община в США и поддерживает американская администрация.
 
«В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха, и которая финансово поддерживает, по сути — содержит Константинопольский патриархат. Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует», — рассказал митрополит Иларион.
 
В тему: В УПЦ считают, что Фанар больше стремится к диалогу с Католической церковью, чем с православными.

Тэги: США, РПЦ, УПЦ, Варфоломей, Фанар

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