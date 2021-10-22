В УПЦ считают, что Фанар больше стремится к диалогу с Католической церковью, чем с православными

Владыка заявил, что в понимании патриарха Варфоломея «единство это – безусловное согласие с любым его решением».
Такой вывод архиерей сделал, комментируя слова греческой журналистки Пегги Доку, которая считает, что Варфоломей «не изменит своего решения» относительно ПЦУ, так как «он не верит в диалог и не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки».
«Действительно ли патриарх Варфоломей не готов к диалогу? Скорее всего, да. Он неоднократно заявлял об «окончательности» и «неоспоримости» своего решения по ПЦУ», – напомнил епископ Виктор.
Он также отметил, что «сослужение с представителями ПЦУ, попытки вовлечь в орбиту своего влияния другие Поместные Церкви говорят об одном – патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями».
Владыка подчеркнул, что глава Фанара «не хочет обсуждать свою позицию по ПЦУ, а «единство» в его понимании означает только одно – безусловное согласие с любым его решением».
«В таком случае, Православным Церквям не остается ничего другого, кроме работы над созывом Собора, который и должен дать оценку действиям патриарха Варфоломея», – подытожил иерарх УПЦ.
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