Луганская «Заря» одержала первую победу в Лиге конференций

Главное: В третьем туре группового этапа Лиги конференций луганская «Заря» на выезде играла против болгарского ЦСКА. Подопечные Виктора Скрипника выиграли со счетом 1:0.

Детали: Сегодня были сыграны матчи третьего тура группового этапа Лиги конференций. Луганская «Заря» на выезде играла против болгарского ЦСКА.

На протяжении всех девяносто минут игра была нервная, было заметно, что обе команды хотят победить, при этом старались допускать минимум ошибок. Лишь во владении мячом хозяева поля были лучше, в остальном игра была равной.

А решилось все в середине второго тайма, когда точным ударом отметился Аллахьяр. В итоге — первая победа для украинских команд на групповых этапах еврокубков в нынешнем сезоне.

В другом матче нашей группы римская «Рома» очень неожиданно разгромно проиграла на выезде норвежскому «Буде-Глимту» со счетом 1:6.

Турнирная таблица:

1. «Буде-Глимт» — 3 игр ы/ 7 очков;

2. «Рома» — 3 / 6;

3. «Заря» — 3 / 3;

4. ЦСКА — 3 / 1.

В тему: Накануне киевское «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграло испанской «Барселоне» со счетом 0:1.