Глава Минэкологии подал в отставку

Главное: Роман Абрамовский написал заявление на увольнение с поста главы Минэкологии, которое рассмотрят уже в четверг. Его место может занять кто-то из «слуг народа».

Детали: Глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (Рады), а он выходил. По собственному желанию (написал)... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление», — сказал он.

Арахамия уверен, что в парламенте хватит голосов за отставку Абрамовского.

При этом он допустил, что на должность министра экологии назначат кого-то из депутатов фракции «Слуга народа».

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