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Новости > Названа страна-источник наибольшего числа кибератак за последний год

Названа страна-источник наибольшего числа кибератак за последний год

Александр Панько
08.10.21 23:02
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Названа страна-источник наибольшего числа кибератак за последний год

Главное: В компании Microsoft создали отчет, в котором говорится о том, хакеры из какой страны чаще всего совершали кибератаки. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира.

Детали: За последний год российские киберпрестурники стали намного активнее. Хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире. Об этом говорится в отчете компании Microsoft.

По данным аналитиков, 58% всех атак — дело рук хакеров из РФ. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира. Кроме того, именно они могут быть причастны к атаке SolarWinds, в результате чего пострадали организации 30 стран.

От рук хакеров Nobelium пострадала и Украина. При этом украинские хакеры стали вторыми по ответным атакам — 19%, а на первом месте американские — 46%.

Лидерами по хакерским атакам в мире, кроме РФ, стали следующие страны:

— Северная Корея — 23%;

— Иран — 11%;

— Китай — 8%.

В тему: В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев.

Тэги: Россия, киберпреступность, хакеры, Microsof, кибератака

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