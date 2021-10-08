Определились финалисты Лиги наций

Главное: Сегодня сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал Лиги наций. Накануне первым финалистом стала Испания, обыгравшая Италию.

Детали: В футбольной Лиге наций определились два финалиста. Сегодня сборная Франции встречалась с Бельгией. Первый тайм остался полностью за бельгийцами, которые до перерыва смогли провести два безответных гола в ворота французов. Отличились Лукаку и Карраско.

Однако вторая сорокапятиминутка полностью осталась за подопечными Дидье Дешама. Сначала Бензема один гол отквитал, спустя некоторое время Мбапе с пенальти сравнял счет, а на последних минутах встречи Эрнандес вырвал победу для своей команды — победа Франции 3:2.

Днем ранее Испания одолела Италию со счетом 2:1. Таким образом, в финале, который состоится 10 октября в Милане, встретятся сборные Испании и Франции.

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