Арахамия признался, что в офшорах нет ничего плохого. У самого было много, сейчас один у жены

Главное: Глава фракции «Слуга народа» прокомментировал офшорный скандал, связанный с президентом страны Владимиром Зеленским. По его словам, в этом нет ничего плохого.

Детали: Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия 6 октября на брифинге в Верховной Раде заявил, что не видит ничего плохого в офшорах. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что пока не смотрел расследование «Слідство.Інфо», в котором упоминаются офшорные компании, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Ну, там же история, которой девять лет, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря (ничего плохого)... У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс», — сказал Арахамия.



По его словам, в офшорах есть отрицательная и положительная стороны. В числе последних — их международная юрисдикция. По словам нардепа, почти все топ-100 миллиардеров мира имеют офшорные компании. Негативной стороной офшоров Арахамия назвал потенциальные манипуляции с налогами.



Глава фракции подчеркнул, что «Слуга народа» приняла антиофшорный законопроект № 1210, который вступит в силу 1 января 2022 года. Суть документа в том, что украинцам не придется скрывать офшоры, а можно будет показать эти фирмы и платить налоги в Украине.

В тему: Слідство.Інфо подготовило расследование «Офшор 95» — об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского. Показ расследования в «Малой опере» сорвался из-за якобы угроз СБУ.

В ОП отреагировали на фильм об оффшорных фирмах Зеленского.