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Новости > Арахамия присвоил кресло спикера «Слуге народа»

Арахамия присвоил кресло спикера «Слуге народа»

Александр Панько
01.10.21 09:04
548
Арахамия присвоил кресло спикера «Слуге народа»

Главное: Председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия объяснил, что инициатива по отзыву главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова связана с разногласиями и «маленькими мелочами, о которых стыдно говорить». По его словам, кресло спикера на данный момент принадлежит партии.

Детали: Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова следует заменить, если у него возникли разногласия с монобольшинством из фракции «Слуга народа». Как сообщает «Украинская правда», по словам главы фракции Давида Арахамии, аналогичная судьба может постигнуть и членов Кабинета министров.

«Сейчас кресло спикера фактически принадлежит „Слуге народа“. Действующий спикер был делегирован туда от „Слуги народа“», — заявил депутат в эфире одного из телеканалов, добавив, что «если человек больше не „слуга народа“, не совпадают у него мысли со „слугой народа“, тогда он просто будет заменен».

При этом он объяснил, что инициировал отставку спикера на фоне принятия антиолигархического закона. «Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют — „холодная регламентная война“, когда начали ну там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу», — рассказал Арахамия.

В тему: 30 сентября 2021 года народный депутат Давид Арахамия подал предложение о сборе подписей за отзыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Ожидается, что сбор подписей будет проводиться на выездном заседании фракции в Трускавце.

Напомним: 23 сентября 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. При этом во втором чтении документ был рассмотрен по ускоренной процедуре, что вызвало решительный протест со стороны оппозиции.

Незадолго до этого спикер Дмитрий Разумков повторно заразился коронавирусом и на заседании отсутствовал. Его провел первый заместитель Руслан Стефанчук.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, отставка, новости Украины, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия

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